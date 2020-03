Intervenuto ai microfoni di “Rai Uno”, Vincezo Spadafora, ministro delle Politiche Giovanili e per lo sport, si è espresso così in merito al futuro del campionato di Serie A: «Penso che la Serie A possa tornare a giocare il 3 maggio, poi valuteremo se a porte aperte o chiuse. A questo si aggiungeranno poi le competizioni internazionali come Champions ed Europa League».