Intervenuto ai microfoni di “Punto Nuovo Sport Show”, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si è espresso così in merito al futuro del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus: «In questo momento saremmo a pari punti con il Genoa e pari anche negli scontri diretti. Noi presidenti ci sentiamo tutti i giorni, la possibilità di cristallizzare questa classifica non è mai stata presa in considerazione. Questo campionato deve essere completato in ogni modo, i verdetti devono essere dati dal campo. Noi vorremmo che il campionato riniziasse entro i primi di maggio, così da concluderlo entro il 30 giugno: i danni, in questo modo, verrebbero ridotti al minimo. Playoff e playout? Non sono favorevole, se si può tornare in campo per 6-7 partite di playoff, allora si può anche concludere il campionato. Poi non è detto che questo risolverebbe il problema economico finanziario e, infine, non darebbe valore e merito sportivo».