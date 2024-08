Facciamo uno scambio? Noi vi diamo Jovic: il Milan ci prova seriamente | Valzer di attaccanti in iIalia

Il Milan ha deciso di mettere Luka Jovic sul mercato: il giocatore inserito nella trattativa per lo scambio

Sonore bollenti in casa Milan per il mercato. Con la squadra negli Stati Uniti con la testa al campo per sciogliere le gambe e incontrare già i primi avversari autorevoli della stagione, la dirigenza sta pensando a consegnare a Paolo Fonseca una squadra competitiva per il prossimo anno.

Confermato l’acquisto di Álvaro Morata che ha già scelto la sua nuova maglia numero 7, i rossoneri hanno chiuso un altro colpo molto importante in difesa, ossia Pavlovic in arrivo dal Salisburgo. Per chiudere un altro colpo e provare a risparmiare il Milan avrebbe messo sul piatto una contropartita tecnica.

Si tratta di Jović, che lo scorso anno con pioli ha risposto bene alle chiamate a gara in corso ma non sembra essere preso in considerazione per un ruolo da titolare o da vice Morata. il serbo potrebbe partire per arrivare a un altro obiettivo in attacco.

Milan, idea per il nuovo attaccante

Detto di un Füllkrug verso la Premier League, dopo l’interessamento per il tedesco dell’Atletici Madrid, il Milan potrebbe virare su altri profili in attacco.

L’obiettivo è quello di dare a Fonseca un vice Morata capace di garantire prestazioni importanti sia in Italia che in Europa, e fare affidamento su giocatori giovani e volenterosi di mettersi ancora in mostra. Per farlo i rossoneri potrebbero essere disposti a cedere Jović come pedina di scambio proprio a un club di serie A ossia alla Roma.

Milan, proposto Jović alla Roma

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il Milan avrebbe proposto alla Roma Jović come contropartita per arrivare a Tammy Abraham. I rossoneri infatti hanno attivato la pista che porta all’inglese, dopo che il giocatore si sarebbe proposto nelle scorse settimane al club. Ma la valutazione della Roma di circa 25 30 milioni non ha mai convinto i dirigenti del diavolo che adesso avrebbero studiato questa nuova opzione di trattativa.

Qualora la società giallorossa decidesse di accettare in cambio il serbo, il Milan potrebbe mettere sul piatto pochi milioni di euro, e risparmiare una bella cifra, per assicurarsi il cartellino dell’attaccante inglese. Abraham avrebbe dato infatti il suo ok per trasferirsi a Milano, e pare che Rossi non voglia più puntare su di lui per la prossima stagione. Adesso la palla passa al club capitolino.