Gds: “Palermo, De Sanctis lavora su tre fronti. Peda va in Polonia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e su De Sanctis.

È iniziata una settimana decisiva per il calciomercato del Palermo. Il direttore sportivo De Sanctis sta cercando di chiudere tutte le trattative in corso, facendo un passo decisivo con gli interessati.

Uno dei giocatori più vicini a vestire la maglia rosanero è il francese Appuah. Nonostante i tentativi di altre squadre europee (Venezia, Burnley, Tolosa) di interferire, l’esterno del 2004 potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni, prima del match di Coppa Italia contro il Parma. Anche il centrocampista della Juventus, Hasa, è molto vicino a un accordo con il Palermo, ma le trattative di mercato possono sempre riservare sorprese. Nicolussi Caviglia, invece, sembra più propenso a rimanere alla Juventus o in Serie A, dove non mancano le offerte per lui. De Sanctis ha buoni rapporti con la Juventus e sta trattando anche per Sekulov. La Juventus vorrebbe prima concludere alcune operazioni in entrata prima di cederlo, ma il Palermo sembra in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, Andrea Ceresoli dell’Atalanta U23 è in cima alla lista dei desideri del Palermo. Anche il Catanzaro è interessato al giocatore, ma il Palermo spera di chiudere l’affare rapidamente per offrire a Dionisi un’alternativa giovane e promettente. In alternativa, ci sono anche Di Chiara del Parma e Giordano della Sampdoria, che sta cercando una nuova squadra a causa della concorrenza nel suo ruolo.

In uscita, il difensore polacco Peda potrebbe essere ceduto in prestito secco al Lechia Gdansk, dato che non ha pienamente convinto Dionisi durante il ritiro. Infine, il regista Damiani sembra destinato al Pescara, dove ritroverebbe Baldini. L’annuncio ufficiale del suo trasferimento potrebbe arrivare tra oggi e domani. Questa settimana sarà cruciale per definire la squadra del Palermo in vista dell’inizio della stagione, con De Sanctis impegnato a completare il roster e a garantire le ultime pedine necessarie per competere al meglio nel prossimo campionato.