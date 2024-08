Butera: “Palermo, occhio alle altre. Serve spendere ancora”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo attraverso un articolo a firma Luigi Butera.

Le prime impressioni erano già positive, e dall’Inghilterra sono arrivate conferme ancora migliori. Anche se manca ancora qualcosa, il Palermo sta crescendo bene. La mano dell’allenatore Dionisi si vede chiaramente: ha impiegato poco tempo per far comprendere il suo stile di gioco sia ai veterani che ai nuovi arrivati. La squadra mostra applicazione, sacrificio, attenzione e un’efficace organizzazione nel 4-3-3, in cui tutti sanno cosa fare. Non ci sono fronzoli, ma molta concretezza e la sensazione che la squadra possa crescere ancora.

Le partite estive sono poco indicative, ma qualsiasi vittoria, anche la più banale in amichevole, è sempre un’iniezione di fiducia per il morale. E in questo ritiro italo-inglese, il Palermo si è preso il lusso di battere squadre di categoria superiore come Monza e Leicester, oltre all’Oxford (di pari grado). Dionisi ha ricevuto buone risposte sia dai giocatori che l’anno scorso si sono fermati alla semifinale play-off contro il Venezia, sia dai nuovi arrivati. Segno che tutti sono concentrati e motivati.

Adesso, però, non bisogna mollare, perché da domenica prossima si inizia a fare sul serio. La Coppa Italia non è un obiettivo primario per il Palermo, ma regalarsi qualche sfida importante contro squadre di Serie A sarebbe un bel traguardo. Ovviamente, la partita al Tardini sarà il primo vero banco di prova e probabilmente dirà molto anche sull’ultima fase del mercato. La squadra è quasi completa, ma manca ancora qualche pezzo. De Sanctis e Bigon stanno lavorando per trovare gli ultimi rinforzi, con la speranza di consegnarli a Dionisi prima dell’inizio del campionato.

Il Palermo ha bisogno di essere completato, magari aggiungendo un po’ di qualità, perché le altre squadre si stanno muovendo bene e con i giusti tempi. I rosanero sono indicati da molti come favoriti, ma ci sono diverse squadre che possono rivendicare questa posizione sulla griglia. La Cremonese sta facendo incetta di giocatori di qualità, la Sampdoria ha acquistato Coda e Tutino, il Sassuolo aveva già una squadra ben costruita e il Pisa ha mostrato il suo valore nell’amichevole con l’Inter. Senza dimenticare che ci sarà sempre la solita sorpresa.

Insomma, il Palermo convince, ma provare a migliorarlo fino all’ultimo, e i fondi ci sono, sarebbe una buona strategia, soprattutto perché la prossima Serie B sembra ancora più complicata rispetto all’anno scorso.