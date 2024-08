Gds: “Palermo Gol, assist e pure tanto sacrificio. La «rinascita» di Saric e Insigne”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la rinascita di Saric e Insigne.

Novanta minuti ad alto livello difficilmente possono cancellare tutti i dubbi delle ultime settimane, ma costituiscono un segnale importante sia per Dionisi sia per i tifosi del Palermo. Il messaggio di Saric e Insigne, protagonisti della vittoria in amichevole contro l’Oxford United, è chiaro: vogliono giocarsi le loro carte in rosanero e sono pronti a dare un contributo attivo nella rincorsa alla promozione.

Il loro ritiro non era iniziato sotto i migliori auspici: Saric appariva volenteroso ma poco concreto, mentre Insigne faticava negli uno contro uno e nella fase difensiva. Al Kassam Stadium, però, Saric ha impiegato solo 3 minuti per sbloccare il risultato, mentre Insigne, dopo aver servito l’assist per l’1-0, ha realizzato il raddoppio.

La prestazione di sabato allontana per entrambi le prospettive di mercato: Saric, nel mirino del Pisa, e Insigne, che rischiava di essere sacrificato in caso di nuovi arrivi, dovrebbero rimanere a Palermo. Ora saranno chiamati a confermarsi anche nelle competizioni ufficiali, a cominciare dalla sfida di Coppa Italia contro il Parma. Una maglia da titolare per entrambi è una possibilità concreta: Saric se la giocherà con Gomes, mentre Insigne è favorito su Di Mariano.

Saric, acquistato per una cifra vicina ai 2 milioni di euro dall’Ascoli, non aveva rispettato le attese nella passata stagione, chiudendo con zero gol e un solo assist. Insigne, con due reti e quattro assist, non è riuscito a replicare la splendida annata a Frosinone, dove aveva segnato otto gol e fornito due assist decisivi per la promozione in Serie A.

Dionisi dovrà trovare la quadra, cosa che è già riuscito a fare in diversi momenti del ritiro. Il 4-3-3 sembra il modulo più adatto alle caratteristiche di Saric, mezzala versatile e fisicamente forte, e di Insigne, che, se messo nelle condizioni giuste, può essere uno dei migliori esterni destri della Serie B. Il tecnico, che ha grande fiducia in Insigne come dimostrano le cinque partenze da titolare in altrettante amichevoli (con tre gol all’attivo), dovrà sviluppare un gioco simile a quello visto con Berardi al Sassuolo.

Con tre promozioni in Serie A nel curriculum (Parma 2018, Benevento 2020 e Frosinone 2023), Insigne ambisce a essere protagonista, pur consapevole di dover mettersi al servizio di un collettivo di alto livello, in cui tutti ambiscono a un posto da titolare e a scrivere il loro nome nella storia del Palermo.