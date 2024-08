Gds: “Palermo verso il Parma. Da domani si va a Veronello, Segre ancora fermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Parma in programma domenica in Coppa Italia.

Mancano ormai sei giorni al ritorno in campo del Palermo per un’occasione ufficiale. Domenica alle 18.30, i rosanero affronteranno il Parma nel primo turno di Coppa Italia, in una gara secca. La squadra di Dionisi sfiderà quella di Pecchia in un incontro che si preannuncia intenso.

Il Palermo sta preparando questo appuntamento con una settimana-tipo che prevede due giorni di riposo (ieri e oggi) e poi allenamenti consecutivi da domani fino a sabato. La partenza per Parma è prevista per sabato. Gli allenamenti si svolgeranno a Veronello, con l’obiettivo di arrivare al meglio al match di Coppa Italia.

Resta da valutare la condizione dei giocatori infortunati. In particolare, Lucioni, che contro l’Oxford non è sceso in campo per precauzione. La sua contusione al bacino sarà monitorata costantemente. Anche l’infortunio di Vasic, uscito anzitempo dal match contro gli inglesi, sarà valutato, anche se non sembra essere nulla di preoccupante. Sicuramente assente sarà Segre, che dovrà restare fuori ancora per qualche settimana a causa di un problema al ginocchio destro.