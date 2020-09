«Se sarò emozionato? No, ma avrei desiderato un palcoscenico importante come il “Partenio” con quindicimila tifosi di Avellino e con almeno mille tifosi che sarebbero arrivati da Torre del Greco. Giocarla senza pubblico, invece, sia per l’Avellino che per la Turris, sarà una sconfitta che però dobbiamo accettare per la situazione catastrofica del Covid. Speriamo che al più presto ci sarà un’apertura graduale e poi, augurandoci che le cose vadano per il meglio, si ritorni alla normalità». Queste le parole di Franco Fabiano, allenatore della Turris, rilasciate ai microfoni di “Tuttoturris.com” in merito alla prima giornata di campionato contro l’Avellino.