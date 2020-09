L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare a Palermo preoccupa il focolaio della missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Al momento, secondo quanto riporta “Gds.it”, ci sono 103 positivi e Musumeci ha firmato l’ordinanza per la zona rossa. Stamattina c’è stato un vertice in prefetturae in videoconferenza, una riunione convocata dal Prefetto Giuseppe Forlani con tutti i soggetti istituzionali e associativi coinvolti nella situazione di emergenza sanitaria determinata alla Missione di Speranza e Carità per fare il punto della situazione sul focolaio.