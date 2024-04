FA Cup femminile, paura in Arsenal-Chelsea: Frida Maanum collassa in campo

Grande paura nella finale di FA Cup femminile.

Nel corso di Arsenal-Chelsea Frida Maanum collassa in campo. Nel corso del recupero, quando il risultato era inchiodato sullo 0-0 e si attendeva l’inizio dei tempi supplementari, la calciatrice è crollata al suolo. Immediato è stato l’intervento dello staff medico dell’Arsenal che ha prestato le prime cure alla centrocampista norvegese.

Alla Nazionale norvegese è stata applicata per circa sette minuti la maschera dell’ossigeno in campo, mentre tutte le altre protagoniste della gara erano visibilmente ed ovviamente molto turbate. La Maanum è stata poi caricata su una barella e trasportata fuori dal rettangolo di gioco per poi essere condotta nel più vicino ospedale.

Al termine del match l’Arsenal ha fatto sapere tramite “X” le sue condizioni:

“Frida è cosciente, parla ed è in condizioni stabili. Continuerà ad essere monitorata attentamente dal nostro team medico. Siamo tutti con te Frida”