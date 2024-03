Ex rosa, De Zerbi: «Ad oggi non penso di rinnovare col Brighton»

Roberto De Zerbi potrebbe lasciare il Brighton a fine stagione. L’ex allenatore del Palermo, corteggiato da diversi top club europei, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool per fare chiarezza sul suo futuro:

«Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ma questa è solo una parte del motivo. Prima di decidere il mio futuro, devo parlare con Tony Bloom. Voglio capire qual è il piano per il futuro del club, voglio conservare le mie ambizioni».