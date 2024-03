Newcastle, Howe difende Tonali: «Sandro ha sofferto abbastanza, ha chiesto aiuto e ci sta lavorando»

Il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha parlato in merito a Tonali e alla vicenda che lo coinvolge:

«Spero per Sandro che non ci siano altre conseguenze. Queste nuove accuse magari sono una sorpresa per qualcuno, ma non lo sono per noi: è evidente che la sua malattia non si è fermata quando si è trasferito in Inghilterra. Ha chiesto aiuto, è stato onesto da subito con noi e con le autorità, ha ammesso di avere un problema e ci ha lavorato su. Si cura su base regolare, è qualcosa che sta facendo e continuerà a fare: ha incontri continui sia qui che in Italia. Si sta allenando bene, il suo inglese è molto migliorato e ha il pieno supporto del club e dei suoi compagni. La cosa migliore per Sandro sarebbe quella di riprendere la sua carriera dopo aver scontato la sua punizione e aver imparato la lezione che ne deriva. Non dovremmo pensare a buttarlo sotto un treno e a punirlo ulteriormente, ma al fatto che era malato e si è fatto aiutare. Dobbiamo proteggere i nostro giocatori da un problema che sta diventando sempre più grande nella nostra società. E non è un problema solo di Sandro».