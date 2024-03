Delio Rossi: «Episodio Ljajic mi ha condizionato la carriera»

Intervistato da “TvPlay.it” l’ex tecnico di Palermo e Fiorentina Delio Rossi si sofferma sull’episodio con Ljajic in viola.

Ecco le sue parole:

«Col senno del poi dopo che le battaglie le hai combattute sono tutti bravi a fare generali. Secondo me le persone non devono vivere di rimpianti, ho avuto quello che mi sono meritato. Certo l’episodio di Ljajic mi ha tolto tanto, mi ha condizionato la carriera ma secondo me c’è tanto perbenismo e ipocrisia nel calcio come ultimamente negli episodi di D’Aversa e Acerbi perché se un gesto è sbagliato a livello pubblico lo è anche nel privato e invece hanno due valenze diverse. E’ stato più un fatto scenico, sono scivolato se no non sarebbe successo quello che è successo, se fosse successo negli spogliatoio non lo avrebbe saputo nessuno o se avessimo vinto avrebbe avuto un’altra rilevanza. E’ facile parlare seduti sul divano davanti alla televisione ma per avere un giudizio su una persona devi conoscerla e viverla».