FA Cup e la svolta con l’addio del “replay”: club inglesi in rivolta

Come riporta il quotidiano britannico Daily Mail, dopo la storica decisione nella competizione inglese FA Cup, con l’addio del cos’ detto replay dove se un match terminerà in parità si andrà direttamente ai tempi supplementari ed, eventualmente, calci di rigore, a suscitare scalpore nel calcio inglese è stata soprattutto la decisione della Federazione di non coinvolgere le altre leghe e di discutere solamente con la Premier League.

A queste si è unita anche la EFL (English Football League), che ha espresso la sua frustrazione e delusione in merito alle decisioni prese. Una dura presa di posizione che è stata commenta dalla FA che si è detta «sconcertata» dal comportamento della EFL, sottolineando come il nuovo calendario sia stato approvato e firmato dalla Professional Game Board, nella quale hanno un posto anche Rick Parry, presidente della EFL stessa, Peter Ridsale del Preston, Steve Kavanagh del Millwall e Jez Moxey del Burton.

La decisione della FA, come confermato dalla stessa federazione, è stata presa in seguito al moltiplicarsi delle partite deciso dalla UEFA con il nuovo format di Champions ed Europa League, e con l’introduzione del nuovo Mondiale per Club FIFA che partirà nell’estate del 2025.