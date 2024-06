Ex rosa, Vasari: «Rinaudo ama i colori del Palermo. Il suo lavoro non va dimenticato» (FOTO)

Nella giornata di oggi il Palermo ha comunicato di non rinnovare il contratto di Leandro Rinaudo. Il direttore sportivo lascerà il posto a Morgan De Sanctis, reduce dall’esperienza con la Salernitana. Attraverso il proprio profilo Facebook, Gaeatano Vasari, ex bandiera rosanero, ha pubblicato il seguente post:

“Tutti bravi ad osannare gente che viene da fuori, Rinaudo un palermitano che ama questa città, ama questi colori, vieni criticato da noi palermitani… Non dimentichiamo che Rinaudo ha fatto un gran lavoro dimostrando di essere una persona molto preparata nell’ambiente calcistico. Viva i palermitani e grazie Rinaudo per tutto quello che hai fatto per questi colori”.