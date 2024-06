Italia verso Euro 2024, Buffon: «Sono convinto che non falliremo, siamo un’ottima squadra»

Presente a Solomeo, sede della presentazione dei 100 giovani calciatori candidati all’European Golden Boy 2024, Gianluigi Buffon ha rilasciato le seguenti parole sull’Italia in vista dei prossimi Campionati europei:

«”In questi eventi tutti ci sentiamo fratelli. La Nazionale ha questo potere. Questa è la maglia della Nazionale di calcio. Alcuni momenti della nostra vita sono legati alle grandi notti della Nazionale. In nessun altro avvenimento accade questo. Siamo un’ottima squadra, probabilmente sottovalutata. Questa è una buona cosa. Abbiamo 3/4 individualità di grande livello. Poi abbiamo il valore aggiunto che è il mister ed il suo staff che ha trasmesso tanta responsabilità. Sono convinto che non falliremo, sono sicuro di questo.

I miei due predecessori (Riva e Vialli, ndr.) sono state due delle quattro o cinque persone che ho più stimato nel calcio. Sono tra quelle poche persone nel calcio che ho sempre continuato a sentire perché sapevo che potevano darmi tanto. Questo ruolo mi rende orgoglioso e mi ha stimolato tanto. La mia non è una corsa su di loro, perché il loro spessore umano, nel calcio e in azzurro è stato così forte che non mi sento alla loro altezza. Io riconosco questo. Circordarsi dai migliori ti può solo migliorare. Io voglio dare il meglio di me stesso, perché ho avuto la fortuna di conoscerli e di provare a portare i loro valori. Mi sto divertendo tanto perché il Ct mi coinvolge tanto e i ragazzi mi cercano spesso. Qualcuno ti prende in giro? Mi faccio prendere in giro, perché voglio farmi vedere come uno di loro. Non voglio fare il vecchio che ti insegna la vita che non mi sono mai piaciuti».