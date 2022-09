L’ex rosanero Luca Toni è stato intervistato da “Grandhotelcalciomercato.com” parlando del Palermo e del campionato.

Ecco un estratto:

«Il Palermo è un’ottima squadra, ma si è trovato nella Serie B più forte degli ultimi anni. Sarà un campionato bello da vedere e in bilico fino all’ultimo. Per il Palermo non sarà facile vincere subito un altro campionato, ma quest’anno sta gettando le basi per creare i presupposti per tornare in Serie A».