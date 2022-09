L’ex rosanero Luca Toni è stato intervistato da “Grandhotelcalciomercato.com” parlando del Palermo e del suo record battuta da Brunori.

Ecco un estratto:

«I record sono fatti per essere battuti e sono contento che l’abbia battuto lui perché ha riportato il Palermo dalla Serie C alla Serie B. È un giocatore che mi piace, sono contento perché ha lasciato il segno in una piazza importante».