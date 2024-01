Ex rosa, Sannino: «City Group? Hanno un progetto ambizioso»

Italian coach of Siena, Giuseppe Sannino, looks on during the Italian Serie A soccer match Atalanta Bergamasca Calcio vs AC Siena at Atleti Azzurri d'Italia stadium in Bergamo, Italy, 07 April 2012 ANSA/PAOLO MAGNI

L’ex tecnico rosanero Giuseppe Sannino adesso all’Fc Paradiso, si è espresso ai microfoni di Tribalfootball.com dove ha toccato vari temi attuali e passati menzionando anche la sua esperienza in Italia e al Palermo.

Di seguito le sue parole:

«Quando il City Football Group ha preso Palermo, ha dimostrato l’importanza del club e della sua storia. City Football Group non compra club che non hanno una storia e un’importanza. Da quello che ho sentito il loro piano è molto ambizioso e il progetto che hanno in mente riguardo a Palermo è importante. Riguardo a uno dei giocatori più forti che ho allenato posso dire Franco Brienza durante il mio periodo a Siena, posso anche menzionare Paolo Dybala. Per quanto riguarda l’avversario più forte che ho affrontato, dirò Totti perché giocare contro di lui era quasi impossibile. Ma nonostante tutti questi giocatori, voglio menzionare tutti coloro che mi hanno permesso di diventare l’allenatore che sono oggi, che mi hanno aiutato ad arrivare in Serie A».

«Serie B? La Serie B è un lungo viaggio e non si sa mai cosa succederà. Penso che il favorito per vincere il campionato in questa stagione sia il Parma, hanno una grande squadra con un ottimo allenatore e quest’anno sono stati stabili nelle loro prestazioni. Per me la sorpresa di questa stagione è Catanzaro, anche il Cremonese ora con l’allenatore Stroppa sta facendo una buona stagione. L’unico pezzo che manca èSampdoria, ognuno di noi si aspettava che la squadra di Pirlo sarebbe stata in una posizione migliore. Deve sapere che è un campionato molto difficile e squadre diverse combatteranno fino all’ultimo minuto di ogni partita».