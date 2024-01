Ex rosa, Sannino: «Zamparini? Capiva molto di calcio»

L’ex tecnico rosanero Giuseppe Sannino adesso all’Fc Paradiso, si è espresso ai microfoni di Tribalfootball.com dove ha toccato vari temi attuali e passati menzionando anche la sua esperienza in Italia e al Palermo.

Di seguito le sue parole:

«Per me, Zamparini era una persona che capiva molto sul calcio e sapeva molto sul calcio. Ma l’unico errore o problema che ha avuto con me è stato che ha ascoltato troppe persone intorno a lui riguardo alle decisioni da prendere. Per lui, ho potuto parlare per ore e solo positivamente di tutte le cose che ha fatto nel mondo del calcio. Durante il mio periodo a Palermo, ho avuto la possibilità di allenare Dybala, Miccoli, Ilicic, Von Bergen, ecc. Ho creato una meravigliosa connessione con la città e i tifosi e sono estremamente felice e orgoglioso di essere stato l’allenatore del Palermo, spero che possano tornare in Serie A il prima possibile perché quella città, quei tifosi meritano di essere in Serie A».