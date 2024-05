Palermo verso il Sudtirol. Ceccaroni e Gomes acciaccati, le ultime dall’infermeria

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che si prepara ad affrontare l’ultima gara della regular season contro il Sudtirol con qualche acciaccato.

Il Palermo si trova in un momento cruciale della stagione, affrontando non solo la pressione del finale di campionato ma anche una serie di infortuni che potrebbero influenzare significativamente le sue prestazioni nei play-off. La squadra, dopo il pareggio con l’Ascoli, è tornata a lavorare duramente in preparazione dell’ultima partita della stagione regolare contro il Südtirol, un incontro che determinerà il loro posizionamento nei play-off.

Allenamenti e Recupero

L’allenamento defaticante per coloro che hanno giocato contro l’Ascoli e le sessioni più intense per il resto del gruppo indicano un tentativo di mantenere tutti i giocatori al massimo delle loro condizioni fisiche. Il ritorno al lavoro a Torretta, dopo un ritiro in hotel, mostra una normalizzazione della routine in vista di una partita decisiva.

Condizione degli Infortunati

La situazione dell’infermeria del Palermo è piuttosto complicata, con giocatori chiave come Gomes e Ceccaroni che hanno subito infortuni nell’ultimo match e altri giocatori che stanno affrontando vari problemi fisici:

Gomes ha un’infiammazione al ginocchio, e la sua partecipazione è incerta.

Ceccaroni è uscito dal campo anticipatamente durante l’ultima partita e il suo recupero è cruciale per la difesa del Palermo. Coulibaly, Di Mariano, Aurelio, e Vasic sono tutti fuori per infortuni vari, con Di Mariano che ha subito un grave infortunio a seguito di uno scontro di gioco.

Obiettivi e Sfide

L’obiettivo principale per il mister Mignani ora è di recuperare quanti più giocatori possibili per i play-off. Ogni giocatore che rientra dall’infermeria può fare la differenza in termini di freschezza e opzioni tattiche disponibili. Con gli infortuni che hanno colpito duramente la squadra, la gestione fisica dei giocatori sarà fondamentale per assicurarsi che la squadra sia nella migliore forma possibile per la fase successiva.

Il match contro il Südtirol non è solo importante per il posizionamento nei play-off ma anche per il morale della squadra. Una vittoria potrebbe dare un importante impulso psicologico ai giocatori e ai tifosi, mostrando che nonostante le difficoltà, la squadra può competere e lottare per i propri obiettivi. Inoltre, un buon risultato potrebbe contribuire a rafforzare la fiducia nel recupero degli infortunati, dando loro ulteriore motivazione per tornare in campo.

In sintesi, il Palermo si avvicina alla fine della stagione regolare con molte sfide ma anche con la determinazione di superarle per fare bene nei play-off. La partita contro il Südtirol sarà decisiva non solo per il risultato ma anche per il futuro immediato del club nel contesto dei play-off.