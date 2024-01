Palermo Futsal Club, prima sconfitta stagionale: non basta il gol di Catania

Prima sconfitta in stagione per il Palermo Futsal Club che cade in casa contro un super Nou Camp Capaci con il risultato di 1-3. Sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie D girone B di Palermo. Non basta il gol di Catania per agguantare il pareggio, nel finale un super Ziletti infligge la prima sconfitta ai rosanero. La classifica vede i rosanero al primo posto a quota 24 punti con il Nou Camp Capaci, che invece, sale a quota 14 in terza posizione.

Primo tempo

Primo tempo della sfida che presenta la formazione di mister Gentile, oggi squalificato, in controllo della gara con diverse parate sfoderate da Ziletti. Palermo Futsal Club che alza il baricentro nel tentativo di schiacciare gli avversari, ma un’ottima uscita dalla pressione sblocca il risultato in favore degli ospiti.

La gara cambia quando Lombardo batte in velocità Chinnici e beffa Calì in uscita con un pregevole pallonetto che si insacca alle spalle del portiere rosanero.Assedio rosanero ma il raddoppio è ancora del Nou Camp Capaci con la punta precisa e potente del giovanissimo Graziano che fredda Calì prima del contrasto con Lopes. Duplice fischio e fine primo tempo.

Secondo tempo

Secondo tempo che vede i rosanero entrare con un piglio diverso. Ferruggia per poco non chiude la partita ma il palo gli nega la gioia del gol; assedio rosanero con Sujon e La Fiura che provano a confezionare la rete ma non riescono. Al minuto 39 si riapre la gara. Capitan La Fiuradopo aver ricevuto il pallone da Sujon trova al secondo palo l’inserimento con i tempi giusti di Catania che batte Ziletti, fino a quel momento perfetto. Lo stesso Catania un minuto più tardi per poco non fa venire giù tutto il Tocha con una giocata sontuosa che viene salvata da Giambona in calcio d’angolo.

Nel finale il Palermo Futsal Club si spinge in attacco nel tentativo di recuperare la sfida ma Ziletti, il portiere avversario, durante l’esecuzione del quinto uomo dei rosanero chiude i conti calciando direttamente nella porta sguarnita. Negli ultimi istanti di gara secondo calcio di rigore per i rosanero consecutivo in campionato, dopo quello ottenuto contro lo Sparta Palermo. Dal dischetto La Fiura che però trova ancora un incredibile Ziletti che chiude la porta con la festa ospite al triplice fischio.

La gara finisce con il risultato 1-3 per il Nou Camp. Prima sconfitta per la squadra allenata da mister Gentile che interrompe il grande momento di forma di ben 11 vittorie consecutive in stagione. Prossimo appuntamento venerdì2febbraio alle 19:45 contro il Futsal Emiri, formazione che però non gioca per i punti in palio in quanto fuori classifica. Adesso il Palermo Futsal Club è chiamato a rialzarsi, seppur senza punti in palio, per continuare a percorrere il cammino verso quelsogno chiamato C2.