Dopo l’addio all’Atalanta Josip Ilicic sembrerebbe aver trovato una nuova squadra.

Come riportato da “FanPage.it” le indiscrezioni sul suo ritorno in campo sono forti soprattutto perché lo si è visto seduto al fianco del direttore sportivo del Maribor, Marko Suler. Chi conosce la verità è l’agente del calciatore, Amirj Ruznic, che parlando con il quotidiano Ekipa non ha chiuso al ritorno al Maribor:

«Sapete com’è: nel calcio e nella vita in generale, mai dire mai. Se Jojo decide di tornare in Slovenia, allora di sicuro verrà preso in considerazione un solo club, il Maribor. Sappiamo tutti come si sente Josip nei confronti della squadra viola e cosa provano per lui i tifosi viola. In questo momento non vorrei dare false speranze ai tifosi, sarebbe molto ingiusto da parte mia. Il fatto è che dovremo aspettare, perché la situazione in questo momento è tale che Josip Ilicic sta ancora mantenendo il status. Certo, ha anche un bel po’ di offerte dall’estero, dopotutto gode ancora dello status di grande calciatore, è molto rispettato nel mondo del calcio. È lui che deve riflettere attentamente su cosa e come; qual è il prossimo passo che vuole fare nella sua carriera: continuare a giocare all’estero o tornare a casa».