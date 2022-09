L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara amichevole che il Palermo giocherà contro il Nottingham venerdì in quel del ritiro di Manchester.

Niente diretta integrale, né sui social né in tv. Chi vorrà seguire l’allenamento congiunto dovrà affidarsi agli highlights che il Palermo pubblicherà sui social. Non è una vera e propria amichevole, bensì un test utile per la squadra di Corini che sfrutta la pausa delle nazionali per affrontare un club di Premier League. Per i rosanero sarà un banco di prova importante, per i tifosi non ci sarà modo di assistere alla gara in diretta.