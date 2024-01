Ex rosa, Pastore pensa al ritiro: «Sento dolore tutti i giorni, di testa non ci sono quasi più»

L’ex fantasista del Palermo Javier Pastore pensa al ritiro. A raccontarlo è lo stesso calciatore argentino ai microfoni di Dimanche soir Football. Il trequartista vive da tempo di discontinuità a causa di diverse problematiche riguardanti la sua tenuta fisica e mentale. Pastore è stato recentemente offerto al Boca Juniors a zero, ma potrebbe probabilmente chiudere qui e ritirarsi a giugno.

Di seguito le sue parole:

«Sento dolore tutti i giorni, non solo quando gioco al calcio, ma anche nella vita normale. Quest’estate dovrò vedere come mi sento, se posso continuare a giocare o no. E prenderò una decisione. Per ora sono in stand-by. Ma tornare in campo sarebbe un miracolo, di testa già non ci sono quasi più. Ma non si può mai escludere».