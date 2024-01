Coppa d’Africa, caos Guinea: i calciatori disertano gli allenamenti per un premio mai ricevuto

I giocatori della Guinea secondo quanto riferito dai media guineani 100% Foot e da RMC Sport, impegnati domenica 28 gennaio negli ottavi di Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale, hanno disertato gli allenamenti. La squadra non ha ricevuto il premio in denaro promesso e ha dunque preso questa decisione.

I calciatori avevano infatti concordato un premio in denaro in caso di qualificazione mai ricevuto. Domenica la Guinea affronterà la sorpresa Guinea Equatoriale per un posto ai quarti di finale. I ragazzi del Ct Kaba Diawara torneranno presumibilmente in campo per gli allenamenti di oggi anche perché per cercare di risolvere la questione sarebbe anche intervenuto parte del Governo.