Ex rosa: Odjer ottiene la cittadinanza italiana

Giornata memorabile per Moses Odjer. L’ex centrocampista del Palermo, oggi alla Pianese, ha annunciato di aver ottenuto la cittadinanza italiana attraverso il seguente post su Instagram:

“Se da piccolo mi avessero detto che sarei arrivato a questo traguardo non ci avrei mai creduto. E invece oggi mi ritrovo qui con la cittadina italiana tra le mie mani. Un grazie a chi mi ha supportato, alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei amici, ai compagni di squadra che ho avuto e che ho adesso. Ma un grazie lo dedico a me stesso, al ricordo che ho di quel ragazzino di 16 anni che venne in Italia senza telefono per poter chiamare la famiglia, con poche monetine in tasca e senza sapere una parola di italiano. Grazie a me stesso perché non mi sono mai arreso alle ingiustizie che ho subito, grazie a me stesso perché spesso ho dovuto lavorare più di altri per potermi permettere tutto quello che ho. Grazie a me stesso perché in tutti questi anni l’umiltà che ho è rimasta sempre la stessa. Finalmente ITALIANO”.