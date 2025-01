Cosenza: domani l’udienza contro i 4 punti di penalizzazione

Domani, martedì 21 gennaio, sarà una giornata importante per il Cosenza. Infatti il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà sul ricorso presentato dal club contro la penalizzazione di 4 punti. La sanzione è stata inflitta per il mancato pagamento, entro il termine del 1° luglio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai mesi di aprile e maggio dello stesso anno. Inoltre, Roberta Anania, legale rappresentante all’epoca dei fatti, è stata inibita per 18 mesi. La squadra calabrese, ad oggi fanalino di coda del campionato di Serie B con 18 punti, spera almeno in una restituzione parziale dei 4 punti. L’ultima parola spetterà al .Collegio di Garanzia del CONI.

