L’esperto di calciomercato Nicolò Schira dà la notizia del possibile addio del ds del Milan Ricky Massara, ex calciatore rosanero, attraverso un post sulla propria pagina Facebook: “Anche Ricky #Massara al passo d’addio col Milan a fine stagione. Il ds ha un altro anno di contratto (750mila euro più premi), ma non rientra nei piani del nuovo corso targato Rangnick, che vorrebbe una figura di sua fiducia in società (Horst Heldt)”