L’edizione odierna de “La Sicilia” si concentra anche sulle mosse di calciomercato in casa Catania. Mercato che fino a quando non si risolverà la questione società (con Sigi pronto a rilevare le quote), si baserà per ora solo sulle cessioni. In particolare la Reggina, promossa in Serie B proprio nel girone C, sembra abbia messo nel mirino il terzino sinistro Pinto e il fantasista Alessio Curcio.