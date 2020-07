L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sui problemi in casa Catania. Se non dovesse procedere al pagamento degli stipendi entro oggi (15 luglio ndr), continua il quotidiano, sarà penalizzato di due punti da scontare nel corso del campionato che verrà. E ieri, fino a tarda sera, Astorina era impegnato in una riunione per cercare di arrivare a una soluzione sbloccando delle somme che sarebbero in possesso della società.