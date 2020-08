«Voglio ringraziare tutto il mondo granata per l’accoglienza e il trattamento riservatomi, mi sono trovato alla grande in città, con la società, con il mister e con il gruppo. Purtroppo, a malincuore, per problemi personali, non potrò continuare la mia avventura. Auguro il meglio al club». Queste le parole di Raimondo Lucera, ex attaccante del Palermo, ai microfoni di “Goalsicilia.it” in merito al suo addio all’Acireale.