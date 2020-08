La Turris ha chiuso un’operazione di mercato in entrata, si tratta di Franco Signorelli che vestirà la maglia della squadra campana. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della Turris con una nota, di seguito il comunicato:

“La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Signorelli per la stagione 2020-2021. Origini venezuelane, classe 1991, centrocampista centrale di indiscussa qualità che potrà certamente essere un leader per il reparto e per il gruppo, Signorelli vanta un curriculum di assoluto rilievo: di fatto, ha sempre militato in categorie superiori, calcando a lungo i campi di serie A e B, soprattutto con le maglie di Empoli (con Maurizio Sarri allenatore) e Salernitana, ma ha giocato in cadetteria anche a Terni e La Spezia. Nel recente passato, la scelta di fare un’esperienza nella serie A rumena nelle fila del Voluntari; poi il rientro in Italia, durante lo scorso mercato invernale, grazie all’accordo con la Vibonese prima dello stop ai campionati per quella che, finora, è stata l’unica esperienza in terza serie della sua luminosa carriera”.