Uno dei tanti ex rosanero quest’oggi compie gli anni. Stiamo parlando di Kyle Lafferty l’attaccante tanto amato dai tifosi del Palermo ma anche tanto discusso soprattutto dopo che il compianto ex presidente del club Maurizio Zamparini lo cedette dandole l’appellativo di donnaiolo, spegne oggi 35 candeline.

Negli anni non c’è stata finestra di calcio mercato che si rispetti senza che il suo nome venisse accostato alla squadra rosanero. I supporter non l’hanno mai dimenticato e tutt’oggi c’è chi rimpiange la scelta dell’allora dirigenza di farlo partire.

Nel 2013/2014, nell’anno della promozione rosanero in Serie A, segna undici reti. In Serie B è una furia, i tifosi del Palermo lo vedono come parente con cui andare in guerra, padre da cui farsi insegnare la vita, fratello per le questioni che contano e amico con cui desiderare baldoria. Forse troppa baldoria, per Maurizio Zamparini. Dopo essere stato tra i migliori marcatori del campionato e dello stesso club isolano, dietro il primatista uruguayano Abel Hernandez, fa i bagagli. Controvoglia.