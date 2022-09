Come si legge su “Calcio&Finanza” Silver Lake, la società di private equity statunitense, ha visto crescere la sua quota di partecipazione nel City Football Group (CFG), la holding che controlla diverse società calcistiche e da luglio anche il Palermo.

Nello specifico, Silver Lake ha visto crescere la sua quota a 14,5%, un dato che lo incorona secondo maggiore azionista del gruppo. La società di investimento ha acquisito la sua ultima serie di azioni del City Football Group, una quota del 4,1%, dalla società cinese China Media Capital. La partecipazione originale che Silver Lake ha acquistato nella holding che controlla i Citizens era una quota di poco superiore al 10%, acquistata nel 2019 per mezzo miliardo di dollari. Quell’acquisto ha segnato una valutazione del City Football Group a 4,8 miliardi di dollari.

China Media Capital, da parte sua, mantiene ancora una quota dell’8,2% nel City Football Group, avendo originariamente pagato 485 milioni di dollari per una quota del 13% nel 2015. Il CFG, oltre al Manchester City, ha investimenti in altre 10 squadre di calcio in tutto il mondo, incluso un importante controllo su club di Stati Uniti, Australia, India, Giappone, Francia, Belgio e Italia.