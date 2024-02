Ritorno in campo per Jeda. L’ex attaccante tra le altre del Palermo, nella stagione 2003/2004 dove ha collezionato 17 presenze e 3 reti, si prepara, come raccolto da Gianluca Di Marzio, a diventare un nuovo calciatore del Riccione.

Il classe 79′ non solo aiuterà la squadra sul campo, ma soprattutto contribuirà alla crescita delle giovani promesse presenti nella rosa del club di Prima Categoria.