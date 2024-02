Palermo Futsal Club, festa al Tocha: sette gol e spettacolo in campo

Vince e convince il Palermo Futsal Club del Presidente Pazzaglia, uscito dal campo con i 3 punti in tasca dopo il duello contro il Nou Camp Capaci. Risultato finale di 7-1 per i rosanero che hanno sfoderato una pregevole prestazione condita dalle reti in apertura di Catania e le successive che portano la firma di Gennaro, due volte, Chinnici, La Fiura, Vivarelli e Leto.

Primo tempo

Fischio di gara da parte del direttore di gara e pronti via, subito gol per i rosanero. Magia di Sujon e palla su Catania che davanti a Ziletti non sbaglia portando in vantaggio i suoi. Lungo giro palla difensivo del Palermo Futsal Club che libera al taglio di Chinnici, dopo l’assist di Gennaro, e palla in rete per il 2-0. Dopo l’assist Gennaro cala il tris calciando con potenza verso la porta, sfruttando un rimpallo. Duplice fischio e squadre all’intervallo con i calciatori di mister Gentile in totale controllo della sfida.

Secondo tempo

Secondo tempo che evidenzia ancora il controllo da parte del Palermo Futsal Club che riesce a timbrare il cartellino per la quarta volta. Ancora una volta Gennaro, dopo l’ennesimo assist di Sujon, tiene Giambona lontano e incrocia sul palo lontano. Continuano gli attacchi dei rosanero con il rilancio di Lopes con successiva zampata vincente di capitan La Fiura. Perdichizzi, fino a quel momento poco chiamato in causa, subisce la rete di Longo che lo prende in controtempo dopo il passaggio indietro di Catania. Sesto gol realizzato da Vivarelli dopo un servizio pregevole di La Fiura e nel finale Leto mette il punto esclamativo sulla partita dopo la giocata, l’ennesima, di uno scatenato Catania.

Palermo Futsal Club che ottiene il primo posto in solitaria in Coppa Trinakria distanziandosi di 3 punti proprio dal Nou Camp Capaci. Prossimo appuntamento previsto per sabato 25 febbraio in trasferta contro il Futsal Monreale alle ore 15:30, valevole per la 13esima giornata del campionato di Serie D girone B.