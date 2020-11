Periodo sfortunato per Mattia Felici. L’attaccante classe 2001, dopo la stagione al Palermo, è tornato a Lecce dove ancora non è sceso in campo per via degli infortuni.

Domani Felici si recherà a Perugia per sottoporsi ad intervento di osteosintesi della frattura del quinto metatarso del piede destro.





L’operazione, riporta “calciolecce.it”, sarà effettuata dal dottor Trinchese.