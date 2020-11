Il Palermo, dopo le positività al Covid di diversi elementi in seno alla squadra, si prepara a tornare in campo. La squadra di mister Boscaglia domani, alle 17.30, sarà di scena a Catanzaro per il recupero della 7^ giornata di campionato.

La gara nasconde diverse insidie; una su tutte sulla la tenuta atletica dei calciatori rosanero rientranti dopo essere guariti dal Covid, che si aggiunge alla voglia di rivalsa dei calabresi sconfitti nell’ultimo turno di campionato per 5-1 contro la Ternana, che ha fatto anche un po’ traballare la panchina di mister Calabro.





ULTIME CATANZARO: Dopo il sonoro 5-1 contro la Ternana il Catanzaro ha chiesto scusa alla città, ma sa che non basta. Per rimediare cercherà di vincere la sfida contro il Palermo, che nei diciotto precedenti al “Ceravolo” è tornato a casa con i tre punti in tasca solamente tre volte, cinque volte, invece, le due squadre si sono spartite la posta in palio e dieci volte i calabresi hanno gioito.

Calabro, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato di non sottovalutare i rosanero e che rispetto alla squadra vista in campo domenica ci saranno alcuni cambi perché visto che si gioca ogni tre giorni non tutti i suoi calciatori hanno recuperato. Il modulo non dovrebbe subire variazioni e sarà ancora un 3-5-2. Tra i pali Branduani; terzetto difensivo con Pinna, Fazio e uno tra Martinelli e Ricciardi, con il primo in vantaggio, a completare il reparto. A centrocampo gli esterni saranno a destra Casoli, in vantaggio su Garufo, a sinistra Contessa; le mezzali Verna e Baldassin, con l’ex Trapani Corapi a dettare i tempi di gioco. In avanti dovrebbe riposare un altro ex Trapani cioè Evacuo, con al suo posto l’ex Palermo primavera Davis Curiale affiancato da Di Massimo.

ULTIME PALERMO: Da venerdì ben sei calciatori sono tornati a disposizione e in questi giorni Filippi, prima del rientro di Boscaglia, ha provato alcune soluzioni di emergenza che verranno attuate domani a Catanzaro. In particolare in difesa; dove verrà adattato Palazzi. L’ex Monza, nei giorni scorsi, è stato provato insieme a Broh nel ruolo di difensore centrale e la scelta è ricaduta su di lui, con al suo fianco il rientrante Marconi che era uno dei positivi al Covid. Sugli esterni ci saranno Almici a destra e Crivello a sinistra.

Sulla linea mediana non ci sono dubbi. Gli unici elementi a disposizione, oltre Palazzi che come detto sarà impiegato da difensore, sono Broh e Odjer che saranno i due titolari. Sulla trequarti ci sarà spazio per l’ex di turno Kanoute largo sull’out destro, al centro Rauti e sulla sinistra il sempre presente Valente. In avanti la scelta del tecnico gelese dovrebbe ricadere su Saraniti, in forte vantaggio sull’ex Torino Lucca.

ARBITRO: A dirigere la gara sarà il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Gli assistenti saranno Rosario Caso di Nocera Inferiore e Stefano Montagnani di Salerno. Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

PROBABILI FORMAZIONI:

CATANZARO: (3-5-2): Branduani; Pinna, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Corapi, Baldassin, Contessa; Di Massimo, Curiale. A disposizione: Iannì, Di Gennaro, Salinas, Riggio, Ricciardi, Garufo, Verna, Risolo, Altobelli, Cusumano, Di Piazza, Carlini. All.: Calabro.

Ballottaggi: Martinelli-Ricciardi 60%-40%; Casoli- Garufo 70%-30%, Curiale-Evacuo 70%-30%.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Crivello; Odjer, Broh; Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti. A disposizione: Faraone, Accardi, Peretti, Doda, Corrado, Lucca. All.: Boscaglia.

Ballottaggi: Saraniti-Lucca 70%-30%.