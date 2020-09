L’ex difensore rosnero Edoardo Goldaniga è pronto a vestire( nuovamente) a maglia del Genoa.

La società rossoblù, infatti, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, ha raggiunto l’accordo col club proprietario del cartellino, il Sassuolo, per riaverlo in prestito con diritto di riscatto per la stagione 2020/2021.

Il difensore ha già giocato nella scorsa stagione con il Genoa, in prestito, collezionando 14 presenze e mettendo a segno un gol contro il Napoli.