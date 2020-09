Il Bari è protagonista sul mercato in queste settimane, sia in entrata che in uscita.

Nelle ultime ore infatti, il Perugia sembrerebbe averci provato per l’attaccante Simone Simeri, ma il Bari al momento non sembra aver cetudo alle lusinghe.

Al momento Simeri, nelle gerarchie di Auteri, parte come vice Antenucci, ma in caso il club di De Laurentiis trovasse un altra punta, potrebbe lasciarlo partire. Su di lui nelle scorse settimane si era registrato anche l’interessamento del Palermo.