Ex rosa, Godeas: «Dal Palermo mi aspettavo qualche punto in più. Corini allenatore di livello»

Denis Godeas, ex attaccante di Palermo, Venezia, Como e Cremonese, tra le altre, si è espresso ai microfoni di “PianetaSerieB” in merito al campionato cadetto e alle sue ex squadre.

Ecco qualche estratto:

«Cremonese-Como? Si giocheranno la Serie A più avanti. La Serie B è un campionato molto lungo dove non c’è nulla di scontato, tra le due nessuna è nettamente favorita sull’altra. Spero di vedere una bella partita, visto che riuscirò a guardarmela. È una delle tante tappe del percorso per entrambe, darà indicazioni importanti su chi sta meglio, ma la Serie B è lunga. Onestamente non mi aspettavo un Como così, sta andando oltre ogni aspettativa».

«Sono andato a vedere due volte il Venezia proprio contro il Palermo, il livello del campionato mi piace, ci sono dei giocatori interessanti, ho visto annate peggiori. Ci sono tante realtà che stanno funzionando, solitamente c’è tanto equilibrio ma si nota che Venezia, Parma, Como, Cremonese hanno qualcosina in più, hanno valori e ambizioni sia nei giocatori, sia nella proprietà. Rispetto agli ultimi anni mi sto divertendo».

«Difficoltà Palermo? Il Parma è una squadra forte ma non mi aspettavo potesse dimostrarlo da subito. Mi aspettavo invece che il Palermo avesse qualche punto in più e qualche difficoltà in meno; hanno un allenatore di livello, giocatori giovani e di qualità, eppure stranamente li ho visti in difficoltà, troppi risultati altalenanti. Hanno tempo per rimettersi in carreggiata ma per la promozione diretta è dura»