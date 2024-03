Corriere dello Sport: “Palermo alla ricerca di un diverso equilibrio”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo a caccia di equilibrio.

Alla ricerca di un diverso equilibrio, il Palermo cercherà di ripartire almeno dal dato più positivo attualmente in suo possesso: la straordinaria capacità di far gol. Da 13 partite il ruolino offensivo dei rosanero è travolgente: in questo lasso di tempo si contano 31 gol realizzati, una sola giornata di digiuno (lo 0-2 a Cittadella) e 7 occasioni con almeno 3 reti segnate. Da 6 gare il Palermo va a segno almeno 2 volte nei 90′. E fa disperare pensare che tutti questi gol non abbiano prodotto il salto in classifica.

Numeri. Potrebbe esserci un collegamento fra due numeri contrapposti: il Palermo è un complesso che pensa solo a costruire, porta molti uomini nell’azione offensiva e i centrocampisti ad aggredire alto, ma non ha poi meccanismi adeguati per coprirsi in fase di non possesso.

Corini ribatte con l’analisi dei gol subiti, che solo in alcune situazioni sono arrivati per uno sbilanciamento eccessivo e più spesso sono dipesi da errori individuali quando non da prodezze dell’avversario. E non si capacita di come il miglioramento intravisto nelle 3 vittorie di fila (con Bari, Feralpi e Como una rete al passivo) sia stato spazzato via dal disastro dell’ultima settimana (9 gol presi da Cremonese, Ternana e Brescia).