Corriere dello Sport: “Palermo, abbastanza difficile intervenire su alcune caratteristiche dell’organico”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’organico del Palermo.

Pare abbastanza difficile intervenire su alcune caratteristiche dell’organico rosanero e trasformare in un bunker un reparto che concede sempre molto spazio agli inserimenti avversari e che in questo momento appare anche insicuro e spaventato, tanto da commettere prima o poi una gaffe clamorosa.

Vedremo se Corini, nell’intento di subire di meno, riterrà di portare dei correttivi al modo di attaccare o se, ripristinando molto probabilmente la formazione base con Segre e Gomes a metà campo e Ranocchia ad aiutare le punte, insisterà invece sull’idea di sfruttare un potenziale offensivo dove segnano tutti (manca il 1º centro di Di Mariano), in particolare contro la difesa più battuta di B, appunto quella del Lecco (53 gol). Fermandoci solo all’ultimo periodo c’è Brunori in serie da 4 turni, altrettanti gol li ha segnati Ranocchia, 3 a testa Segre, Di Francesco e Soleri, anche i difensori si sanno inserire.

Il Palermo non solo ha 16 marcatori diversi, ma ne ha prodotti 19 in grado di fare un assist (Graves a Brescia l’ultimo della lista). In poche parole, se la difesa traballa, la ricerca del gol fino ad adesso è stata una certezza. E infatti il Palermo ha vinto molte delle sue sfide pur subendo, ma segnando sempre un gol in più dell’avversario. E forse sarà la stessa filosofia a Lecco.