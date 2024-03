L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili scelte di Corini a Lecco.

Intanto ieri doppio allenamento nel centro sportivo di Torretta. Lucioni prosegue il cammino verso il rientro ma prima di aprile non se ne parla. Domenica in difesa si rivedranno però Diakitè e Ceccaroni, sacrificati a Brescia dal turn over.