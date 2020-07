Il 33enne centrocampista ascolano ex rosanero, è pronto a tornare anch’egli tra i professionisti. Se possibile con la maglia biancorossa. Queste le sue parole riportate da “La Voce di Mantova”: «Al di là del Covid e del dramma che ha rappresentato mi lascio alle spalle una stagione importante e nuova per me. Non rinnego la scelta che ho fatto, anzi è stata quella giusta. Penso di essermi gestito bene e di aver dato il mio contributo. Io però ero a venuto a Mantova per un solo obiettivo: vincere il campionato. L’abbiamo centrato e questo è l’importante». Idee chiarissime sul futuro: «Vorrei restare e l’ho già comunicato al direttore sportivo. Nessun problema di ingaggio o altro. Attendo la risposta della società con speranza e serenità. Se il Mantova ritiene che possa essere utile anche l’anno prossimo, non ha che da dirmelo: io ci sono».