Gennaro Gattuso ha rifiutato la panchina dell’Al Taawoun. Come riportato da Relevo, il tecnico calabrese sta aspettando l’opportunità giusta per rimettersi in gioco e non vuole affrettare alcuna decisione.

Gattuso è fermo da febbraio scorso, quando l’Olympique Marsiglia decise di esonerarlo e adesso è in attesa di una nuova occasione in Europa.