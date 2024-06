Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Frosinone si muove in zona panchina. Il club vorrebbe ripartire da Di Francesco che, però, è finito nel mirino del neopromosso Venezia e potrebbe lasciare il club.

Il Frosinone non vorrebbe farsi trovare impreparato a questo possibile addio, con Vivarini che è il tecnico in pole per sostituirlo.