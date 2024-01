Foschi: «Il Palermo otterrà qualcosa di buono»

L’ex rosanero Rino Foschi intervistato da “TMW” ha rilasciato le seguenti parole in merito alla B:

«Il rendimento Cittadella è la conferma di un direttore bravissimo come Marchetti: una persona molto seria e competente. Lo Spezia era partito per lottare per altri traguardi. Non è invece una rivelazione il Como: una società sana che lavora bene. Il Palermo deve fare qualcosa di più, ma alla fine otterrà qualcosa di buono. Il Parma non può fare ciò che ha fatto l’anno scorso altrimenti sarebbe una delusione. Mentre la vera rivelazione è il Venezia dove c’è Vanoli, che conosco bene».