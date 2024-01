Foschi: «Bilanci truccati in A. Dopo Palermo mi hanno cancellato»

L’ex rosanero Rino Foschi intervistato da “TMW” ha rilasciato le seguenti parole:

«È stato preso tempo fa e poi ingiustamente allontanato dal suo presidente che lo ha richiamato vista la mancanza di risultati. Se la giocherà fino alla fine. E la Salernitana può salvarsi, Walter è una persona esperta. La vecchiaia è un vantaggio: passione ed esperienza valgono più di un direttore giovane inesperto. Io oggi mi sentirei di dare ancora tanto. Ma da quando mi sono incavolato con certi palazzi per quello che è successo a Palermo dove mi hanno impedito di fare i playoff, mi hanno praticamente cancellato. Ancora oggi mi faccio delle domande su chi non mi ha fatto fare i playoff, sono ancora a casa che aspetto notizie e intanto leggo di bilanci di truccati in Serie A. Oggi potrei dare molto più di quello che ho fatto a Palermo e Verona».